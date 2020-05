Verkehrs-Chaos im Norden: Stau, Unfälle, Kontrollen – Autobahn-Nervenkrieg zu Pfingsten

Staualarm: Pünktlich zum langen Pfingstwochenende zieht es wieder zahlreiche Touristen und Tagesgäste an die Nord- und Ostsee – trotz Corona-Einschränkungen. Auch Unfälle hat es schon gegeben. Die Polizei will nun verstärkt Kontrollen durchführen.

Am Sonnabendmorgen verzeichnete man ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der A1 in Richtung Norden, sagte ein Polizeisprecher der Regionalleitstelle in Lübeck. „Wir rechnen damit, dass es über das gesamte Wochenende viele Menschen an die Ostseeküste ziehen wird“, sagte der Sprecher weiter. Die Einhaltung der Corona-Regelungen wird deswegen auch vermehrt kontrolliert.

Gleich drei Unfälle auf der Hansalinie

Auf der Hansalinie (so heißt die A1 zwischen Lübeck und dem Ruhrgebiet) gab es bereits einen unfallreichen Start in das Pfingstwochenende: Innerhalb kürzester Zeit kam es am Freitagabend laut Angaben der Polizei zu drei Unfällen.



Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel krachte ein 39-Jähriger mit seinem Sportwagen in einen Sprinter, da er wegen eines riskanten Überholmanövers eines jungen Hamburgers beim Abbremsen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dabei wurde der Fahrer des Sportwagens leicht verletzt.



Infolgedessen bildete sich ein drei Kilometer langer Stau, bei dem es zu einem weiteren Auffahrunfall kam. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger Mini Cooper-Fahrer gegen den Opel einer 27-jährigen Frau auf der A1 Richtung Hamburg. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Wartezeiten am Sylt-Shuttle

Am Sylt-Shuttle an der Nordsee kam es laut einem Unternehmenssprecher am Sonnabendmorgen zu ersten Wartezeiten. Im Vergleich zu den Vorjahren sei das Aufkommen durch die Corona-Einschränkungen jedoch deutlich geringer, sagte der Sprecher.

Wegen Corona: St. Peter für Ausflügler gesperrt

An der Nordseeküste gibt es teilweise starke Einschränkungen. Für die nordfriesischen Inseln und Halligen sowie für St. Peter-Ording gilt über Pfingsten ein Betretungsverbot für Tagesgäste. Das Verkehrsaufkommen an der Nordseeküste sei am Sonnabendmorgen dementsprechend noch recht ruhig gewesen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Flensburg.

Mehr Reiseverkehr am Pfingstmontag erwartet

Mehr Reiseverkehr erwartet der Dienst vor allem am Pfingstmontag, wenn Ausflügler auf Rückreisende treffen, deren Pfingstferien schon zu Ende sind. (dpa/mp)