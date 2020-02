Verdacht auf einen Anschlag: Brandsätze auf Einfamilienhaus in Heide geworfen

Heide -

Rätselhafter Anschlag auf ein Einfamilienhaus in der Harmoniestraße in Heide: Unbekannte sollen in der Nacht zu Freitag versucht haben, das Haus in Brand zu stecken.

Die Polizeidirektion Itzehoe hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt, bestätigt nur ein Feuer in der Harmoniestraße.

Nach MOPO-Informationen sollen die Angreifer mehrere Brandsätze („Molotowcocktails") auf das Haus geworfen haben. Die Fassade soll kurzzeitig Feuer gefangen haben. Die Flammen waren aber bereits erloschen, als die Feuerwehr eintraf. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (mp)