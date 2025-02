Vater geht zum Rauchen auf den Bahnsteig – und hat jetzt eine Menge Probleme

Dumm gelaufen: Ein Vater ist während einer ICE-Fahrt mit seinen Kindern in Hannover zum Rauchen ausgestiegen – und hat die Weiterfahrt des Zuges verpasst.

Der 52-Jährige war am Samstag mit den Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren auf dem Weg von Nordrhein-Westfalen nach Berlin, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der Mann bei einem Stopp in Hannover auf dem Bahnsteig eine Zigarette rauchte, schlossen sich die Türen des Zuges. Der ICE fuhr los, Kinder und Gepäck waren noch an Bord.

Der Mann bat die Bundespolizei um Hilfe. Eine Streife nahm die Kinder am Bahnhof Magdeburg in Obhut. Zudem wurde das Reisegepäck sichergestellt und durchsucht. Dabei wurden etwa 500 Gramm Cannabiskraut und Cannabisblüten gefunden. Als der Vater in Magdeburg eintraf, wurde auch er durchsucht. Er hatte ein Einhand- und ein Taschenmesser bei sich, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. (dpa/mp)