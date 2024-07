Vater dreist im Schlaf beklaut – Sohn überführt Dieb mit diesem Trick

Dreister Diebstahl: Einem 63-Jährigen wurden beim Schlafen technische Geräte und Bargeld entwendet. Sein Sohn hatte aber eine gute Idee, um die Geräte zu finden.

Einem 63-Jährigen sind ein Handy, ein Tablet und circa 1000 Euro Bargeld in Rostock gestohlen worden. Der Mann war am Samstagabend laut Polizei in seinem Stuhl auf einem Parkplatz neben seinem Wohnmobil eingeschlafen.

Rostock: Sohn ortet Diebesgut – Polizei rückt an

Diesen Moment habe der Täter genutzt, um die Geräte und das Bargeld zu entwenden. Später habe sich der Sohn des 63-Jährigen telefonisch bei der Polizei gemeldet. Er könne die Geräte orten und auch einen Signalton auf den entwendeten Geräten abspielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Personalnot, Drogen, Gewalt: Hamburgs Gefängnisse am Limit

Der GPS Standort der Geräte sei nach rund zweieinhalb Stunden bei einem Wohnhaus in Neustrelitz stehengeblieben. Die Polizeibeamten fuhren zu der Adresse und hielten telefonischen Kontakt zum Sohn des 63-Jährigen. Als dieser den Signalton abgespielt habe, hätten die Beamten die Geräte verorten können. Laut Polizei wurde ein 26-jähriger Tatverdächtiger gestellt. (dpa/mp)