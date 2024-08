Urlauberin stirbt beim Baden in Ostsee

Die Zahl der Badetoten in Mecklenburg-Vorpommern steigt: Auf der Insel Usedom wurde am Montag eine leblose Touristin aus dem Meer gezogen.

Eine Urlauberin aus Rheinland-Pfalz ist vor der Insel Usedom beim Schwimmen in der Ostsee ums Leben gekommen. Die 63-Jährige habe am Montag am Strand von Heringsdorf offensichtlich die Strömung unterschätzt und sei entkräftet in Not geraten, teilte die Polizei mit.

Die Wasserrettung holte die leblose Frau aus dem Wasser. Ein alarmierter Notarzt versuchte noch, sie 45 Minuten lang zu reanimieren – konnte die Schwimmerin aber nicht mehr retten. (dpa)