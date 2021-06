Urlaub in Dänemark: Grenze bleibt zu: Druck auf Regierung wächst

Nach einer ersten Lockerungs-Phase der Corona-Maßnahmen in Dänemark Mitte April startet heute der ambitionierte Plan für die weitere Öffnung des Landes. Nicht mit inbegriffen: Die Grenzöffnung zu Deutschland. Das hatte Staatsministerin Mette Frederiksen abgelehnt. Mehrere Parteien fordern nun eine schrittweise Öffnung.

Zunächst dürfen ab heute alle Geschäfte sowie Einkaufszentren wieder öffnen und die Profivereine im Sport ihren Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder aufnehmen. Vom 18. Mai an dürfen dann Cafés und Restaurants öffnen und auch ältere Jahrgänge wieder in die Schule gehen. Vom 8. Juni an sollen dann Museen, Theater und Kinos sowie Zoos folgen.

Urlaub in Dänemark: Dänische Parteien fordern trotz Corona schrittweise Öffnung

Was bei den neuen Maßnahmen gänzlich fehlt, ist ein Plan für die Öffnung der Grenzen. Frederiksen äußerte, man habe das Thema im Blick, es habe aber keine Top-Priorität. Die Parteien Venstre, Liberale Allianz und auch die Konservativen drängen nun aber darauf, dass die Grenze in Richtung Dänemark wieder durchlässiger wird.

„Jetzt, da Deutschland über eine Öffnung der Grenze nachdenkt, sollten wir dies auch tun“, sagte Jakob Ellemann-Jensen, Vorsitzender der Venstre-Partei. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine schrittweise Öffnung der Grenze von Dänemark ab dem 15. Mai verständigt. Mehrere Bürgermeister dänischer Kommunen mit Feriengebieten hatten zuvor bereits ein Datum für die Öffnung der Grenze für Touristen gefordert.

Urlaub in Dänemark? Druck auf die Regierung wächst.

Urlaub in Dänemark: Hoher Schaden für dänische Tourismusbranche

Die Konservativen und auch die Liberale Allianz verweisen vor allem auf den hohen Schaden für die dänische Tourismusbranche. „Es wird eine harte Saison für die dänischen Sommerhausbesitzer, wenn sie weder an deutsche noch an norwegische Touristen vermieten können und sie gleichzeitig zuschauen müssen, wie mögliche dänische Gäste in DeutschlandUrlaub machen. Selbstverständlich müssen wir mit unseren Nachbarländern in dieser Frage gleichziehen“, so der Liberalen-Vorsitzende Alex Vanopslagh.

Auch der Flensburger Europaabgeordnete Rasmus Andresen kritisierte das Vorgehen der Regierungen in der Grenzfrage. „Anstatt wechselseitig Statements über die Presse anzukündigen, brauchen wir eine enge Koordination zwischen Deutschland und Dänemark“, so der Grünen-Politiker. Ministerpräsident Günther und Innenminister Seehofer hätten die dänische Staatsministerin Frederiksen anrufen und gemeinsame Pläne für die Grenzöffnung vorlegen sollen.

Urlaub in Dänemark: Deutsch-dänische Grenze bleibt wegen Corona geschlossen

Gemeinsame Pläne scheint es vorerst zumindest nicht zu geben. Von dänischer Seite hieß es, dass es eine Entscheidung bis zum 1. Juni geben solle. Urlaub in Dänemark über die Pfingstferien wird es für deutsche Urlauber somit nicht geben. Die deutsche Regierung beschloss am Mittwoch, die Grenzkontrollen zu anderen EU-Staaten schrittweise zu lockern. Ein Sommerurlaub in Dänemark bleibt somit weiterhin im Bereich des Möglichen.