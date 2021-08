Urlaub im Norden: Wann dürfen Geimpfte endlich wieder an Nord- und Ostsee entspannen?

Was ist nun mit dem Sommerurlaub 2021? Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern bleibt die Frage nach Freiheiten für Corona-Geimpfte weiter offen – doch die Hoffnung auf Lockerungen bleibt. So bleibt die Tourismusbranche in Niedersachsen optimistisch, dass Urlaub in den Sommerferien wieder möglich sein könnte.

Wenn ein großer Teil der Bevölkerung die Impfung habe, „dann gibt es überhaupt keinen Grund, Beschränkungen aufrechtzuerhalten“, sagte der Vorsitzende des niedersächsischen Tourismusverbandes, Sven Ambrosy, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erklärte, in der niedersächsischen Corona-Verordnung gebe es bereits „gewisse Erleichterungen“ für Geimpfte.

Nach Impfgipfel: Frage nach Sommerurlaub bleibt offen

„Wenn die Impfkampagne allerdings weiter so gut läuft, sollten wir uns gerade mit Blick auf den Sommer auch mit dem Thema Urlaub für Geimpfte auseinandersetzen”, sagte der CDU-Politiker dem Blatt. Bis dahin solle jedem ein Impfangebot gemacht werden. Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, sprach sich dafür aus, Sommerurlaub für geimpfte Menschen möglich zu machen. Es sei der richtige Zeitpunkt, den Menschen in den Tourismusgebieten zu helfen.

Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, sagte der Zeitung, die von der Pandemie erheblich belastete Bevölkerung brauche kurzfristig eine deutliche Perspektive für die Sommerferien: „Auch die Tourismuskommunen sowie die Vermieter, die keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben, sind dringend hierauf angewiesen.“

Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner, forderte: „Geimpfte sollten – genauso wie Getestete oder auch Genesene – so schnell wie möglich so viele Freiheiten wie möglich wiederbekommen.“ Das gelte auch für das Reisen.

Urlaub trotz Corona: Reiseverband bleibt optimistisch

Der Deutsche Reiseverband kritisierte, dass bei dem Impfgipfel noch keine konkreten Entscheidungen über mögliche Freiheiten für Geimpfte getroffen wurden. Da man aber beim Impfen auf einem guten Weg sei, „sind wir positiv gestimmt, dass dem Sommerurlaub im Inland und auch im Ausland kaum noch etwas entgegensteht“, teilte der Verband mit.

Zuletzt hatten vier Regionen in Schleswig-Holstein Modellversuche gestartet um den Tourismus an der Nord- und Ostsee langsam wieder anzukurbeln. So können unter anderem in Eckernförde Urlauber wieder in Hotels übernachten und shoppen gehen, sofern sie vor Anreise und während ihres Aufenthalts aktuelle negative Testergebnisse vorweisen können. (dpa/hb)