Urlaub im Norden: Auch hier sind wieder Gäste willkommen

Ab diesem Wochenende haben Hotels, Campingplätze und Restaurants unter strengen Bedingungen an der inneren Lübecker Bucht wieder geöffnet. Der Hansapark in Sierksdorf bleibt allerdings weiterhin geschlossen.

„Wir als Kreis erwarten von den Projektverantwortlichen, dass sie akribisch darauf achten, dass die Partnerbetriebe alle Vorgaben und Auflagen einhalten“, so der Landrat des Kreises Ostholstein, Reinhard Sager (CDU), wie er in einer Pressemitteilung des Kreises zitiert wird. Dadurch soll die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert werden.

Ausflügler spazieren am Timmendorfer Strand entlang. Das aktuelle Corona-Geschehen hat das Tourismus-Modellprojekt in der Region vorerst verhindert. (Symbolfoto) picture alliance/dpa Foto:

Was Sie an der Lübecker Bucht unternehmen können

Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind an der Lübecker Bucht wieder möglich. Restaurants öffnen nicht nur ihre Außenbereiche, sondern auch ihre Innenräume für Gäste. Allerdings sind eine Tischreservierung und ein negativer Coronatest erforderlich. Der Test muss am gleichen Tag gemacht worden sein. Nach Angaben des Kreises beteiligen sich circa 300 Betriebe an dem Modellversuch.

Der Hansapark in Sierksdorf bleibt allerdings weiterhin geschlossen. „Wir müssen gemäß der Corona-Verordnung des Landes weiter geschlossen bleiben“ sagte Pressesprecherin Claudia Leicht der dpa gegenüber. „Aber wir sind in Abstimmung mit den Behörden und hoffen, dass wir baldmöglichst einen Termin für die Eröffnung nennen können.“

Der Start der Modellregion sollte ursprünglich am 26. April stattfinden. Dieser musste allerdings wegen steigender Corona-Fallzahlen verschoben werden. Sollten diesmal wieder die Infektionszahlen steigen, müssen Gäste nach Angaben der Initiatoren unverzüglich abreisen.

Weitere Modellregionen im Norden

Die Innere Lübecker Bucht ist die dritte von insgesamt vier vom Land ausgewählten touristischen Modellregionen. Speziell sollen die Öffnungen in den Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und der Stadt Neustadt in Holstein stattfinden.

Andere Modellregionen in Schleswig-Holstein sind die Schleiregion und die Stadt Eckernförde, die Mitte April den Anfang machten sowie Sylt und Nordfriesland, die am 1. Mai folgten. Als letzte Modellregion will das Nordseebad Büsum am 10. Mai starten.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass Kontaktbeschränkungen vom 17. Mai an für ganz Schleswig-Holstein gelockert werden sollen. (mp/dpa)