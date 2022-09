Schrecklicher Unfall: Zeitungsbote vom eigenen Auto erdrückt

In Berendshagen (Kreis Rostock) ist es am Sonntagmorgen zu einen schrecklichen Unfall gekommen. Das Auto eines Zeitungszustellers hatte sich von selbst in Bewegung gesetzt. Beim Versuch den Wagen zu stoppen wurde der Bote von seinem Auto erdrückt.

Das Drama ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Laut Polizei hatte ein Zeitungsbote (70) seinen Peugeot auf einer Anhöhe abgestellt. Danach sei er losgegangen um die Zeitungen auszutragen. Plötzlich sei das Auto losgerollt. Die Handbremse sei mutmaßlich nicht angezogen gewesen.

Zeitungsbote versucht rollendes Auto zu stoppen

Als der 70-Jährige dies bemerkte, soll er den Angaben zufolge versucht haben die Fahrertür zu öffnen, um das Auto zu stoppen. Doch er hatte keine Chance.

Der Wagen rollte immer schneller die abschüssige Straße hinunter und krachte mit der linken Seite gegen einen Metallzaun. Hier wurde der Zeitungsbote zwischen Tür und Zaun eingeklemmt. Er war auf der Stelle tot.