Schrecklicher Unfall: 21-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

Bei einem Unfall bei Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Dienstag ein 21-Jähriger gestorben. Er Autofahrer hatte auf einer Bundesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich. Der Mann wurde aus dem Wagen geschleudert und starb.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 2.10 Uhr zur Bundesstraße 206 gerufen. Eine Frau gab an, dass sie und ihr Freund einen Unfall gehabt hätten. Das Auto habe sich überschlagen und von dem Mann fehle jetzt jede Spur. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie eine junge Frau, die in der Dunkelheit immer wieder den Namen eines Mannes rief.

Auto überschlägt sich – Fahrer wird herausgeschleudert

Den Mann entdeckten Sanitäter wenig später abseits des Autowracks. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er war bei dem Crash aus dem Auto geschleudert worden. Im Wagen entdeckten Polizisten einen zerrissenen Anschnallgurt. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es dazu kommen konnte.

Die 32-jährige Frau erlitt bei dem Unfall leichtere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.