Es sind Bilder, die den Betrachter in Erstaunen versetzen, ihn fassungslos machen. Sie stammen aus einer Überwachungskamera. Nur um wenige Sekunden Material handelt es sich, aber wer sich das Video anschaut, fragt sich: Was, bitte, hat diesen Paketzusteller geritten, sich so zu verhalten? Hat er geglaubt, er kommt damit durch?

Tatort: Eine ruhige Wohngegend in Buchholz in der Nordheide. Hier lebt Familie S.. Sohn Levin S. (21), der gerade die Schule hinter sich hat und demnächst eine Ausbildung zum Elektriker beginnt, bestellt häufiger Ware im Internet. Sein 54-jähriger Vater, ein leitender Angestellter, auch. Beide wundern sich seit Wochen, dass Pakete regelmäßig kaputt ankommen: Der Karton ist eingedrückt, die Ware beschädigt. Aber seltsamerweise trifft das immer nur auf Sendungen zu, die von DPD zugestellt werden.

Der Paketfahrer weiß nicht, dass er von einer Überwachungskamera erfasst wird

„Anfangs habe ich gedacht, dass die Versender schuld an allem sind, dass sie die Ware wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß verpackt haben“, sagt Levin S.. „Ich habe mich dann bei denen beschwert und alles zurückgeschickt.“

Aber inzwischen weiß Levin S., dass er den Versendern Unrecht getan hat. Denn vergangene Woche Dienstag kam wieder eine Sendung an – abermals beschädigt: Anders als sonst ist der DPD-Fahrer an diesem Tag rückwärts die Auffahrt zum Haus hochgefahren und genau so stehengeblieben, dass die Rückseite seines Lieferwagens von der Kamera erfasst wurde, die den Vorgarten überwacht.

Seit Wochen sind viele Paket, die von DPD zugestellt werden, beschädigt

Eins der Paketen, die der Zusteller mutwillig beschädigt hat.

„Als der Fahrer weg war, habe die die Aufzeichnungen kontrolliert – und konnte es kaum fassen“, sagt Levin S.. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Paketzusteller den Laderaum des Fahrzeugs öffnet und mehrfach mit voller Wucht seine Faust in das Paket rammt. Anschließend gibt er es bei Familie S. ab, als wäre nichts geschehen.

Levin S. hat Fotos von dem fraglichen Paket gemacht: ein jämmerlicher Anblick. Die Pappe ist zerbeult und zerrissen. Die darin enthaltenen Artikel – sogenannte FI-Schutzschalter für eine elektrische Installation im Haus – waren größtenteils beschädigt. Nur noch Schrott.

Nur 24 Stunden später: Erneut ist eine Sendung fällig. Genau wie tags zuvor fährt der DPD-Zusteller rückwärts ins Sichtfeld der Überwachungskamera. Und spätestens jetzt wird klar: Das, was am Tag davor passiert ist, war kein einmaliger Ausraster. Das, was der Mann tut, hat System und geschieht überlegt.

Die Kamera zeichnet auf, wie der Zusteller in aller Ruhe in den Laderaum seines Fahrzeugs steigt. Anschließend ist durch die geöffnete Tür zu sehen, wie er mehrfach mit den Füßen auf ein Paket eintritt. Danach steigt er aus, geht zum Haus – und will die Sendung abgeben.

Was ist das Motiv des Zustellers? Will er sich für irgendetwas rächen?

Ware aus einem der Pakete: Teile der FI-Schalter sind abgebrochen.

„Meine Mutter hat die Annahme aber verweigert und ihm auch vorgehalten, dass er mutwillig unsere Pakete beschädigt“, so Levin S. „Er wollte davon nichts wissen, hat alles abgestritten und behauptet, das sei nicht er gewesen, das müsse bei DPD passiert sein.“ Eine dummdreiste Ausrede.

Was steckt bloß hinter diesem Verhalten? Warum macht der Zusteller das?

Die Spuren der unsanften Behandlung durch den DPD-Zusteller.

Levin S. kann nur mutmaßen: „Im Dezember hat dieser DPD-Fahrer mit seinem Lieferwagen das Mülltonnen-Häuschen unserer Nachbarn gestreift und ist einfach weitergefahren. Ich bin dann hinter ihm her, habe versucht, ihn aufzuhalten. Später wurde er von unseren Nachbarn wegen Fahrerflucht angezeigt. Kann also sein, dass er sich an uns rächen wollte. Aber wir wissen es nicht.“

Wie die Firma DPD auf den Skandal reagiert

Ein Zusteller, der Pakete absichtlich beschädigt – für ein Unternehmen wie DPD wohl so etwas wie der GAU. Wie reagiert die Firma? Wird dieser Zusteller jemals wieder Pakete ausliefern?

Die MOPO übermittelte die Überwachungsvideos an die Firma DPD. Daraufhin teilte Pressesprecher Marian Pawelka mit: „Anhand der Aufzeichnungen konnten wir den Fahrer schnell identifizieren und haben mit ihm ein ausführliches Gespräch über sein Fehlverhalten geführt. Der Fahrer hat das Vergehen auch sofort eingeräumt. Wir haben ihm unmissverständlich klargemacht, dass ein solches Verhalten nicht toleriert wird. Als Konsequenz hat der Beschuldigte ein Hausverbot erhalten und wird ab sofort nicht mehr für DPD tätig sein. Aus Gründen der Vertraulichkeit möchten wir an dieser Stelle keine Angaben zu seinen individuellen Beweggründen machen.“