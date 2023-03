Unfall im Norden: Transporter-Fahrer setzt zurück und erfasst Fußgängerin tödlich

Eine Fußgängerin ist in Schwerin von einem Transporter überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Die 82-Jährige erlitt am Donnerstagnachmittag lebensbedrohliche Verletzungen und starb im Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Sie hatte den geparkten Wagen im Stadtteil Neu Zippendorf fahrerseitig passiert und war hinter ihm entlang gegangen. In dem Moment setzte der 25 Jahre alte Fahrer zurück und erfasste die Frau mit seinem Transporter.

Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)