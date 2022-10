Schrecklicher Unfall: Biker fährt in Gegenverkehr und stirbt

Schrecklicher Unfall im Landkreis Uelzen: Dort ist am Montag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 66-Jährige am Nachmittag gegen 15.20 Uhr mit seiner Suzuki auf der B191 von Oldenstadt kommend in Richtung Pieperhöfen unterwegs. Dort geriet er geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr.

Das Motorrad touchierte ein entgegenkommendes Auto am Heck und kollidierte dann frontal mit dem Wagen, der dahinter fuhr. Der 66-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Einer der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Die Bundesstraße 191 wurde für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. (mp)