Autofahrer nimmt Familie die Vorfahrt – mehrere Verletzte im Norden

Ein schwerer Unfall in Trennewurth (Kreis Dithmarschen) hat am späten Freitagabend die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Atem gehalten. Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hatte einer Familie die Vorfahrt genommen. Vier Personen kamen in die Klinik.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall um kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 5 Ecke Dorfstraße direkt vor der dortigen Feuerwache. Hier hatte ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf einem Opel Astra die Vorfahrt genommen. Es kam zum Crash. In dem Opel wurde der 54-Fahrer eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn.

Trennewurth: Vorfahrt missachtet – Vier Schwerveletzte

Seine Ehefrau (42) sowie der gemeinsame Sohn erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Der Golf-Fahrer, der betrunken gewesen sein soll, wurde ebenso vom Rettungsdienst versorgt. Alle kamen in die Kliniken nach Heide und Itzehoe. Der 54-Jähige wurde mit dem Rettungshuschrauber in eine Kieler Klinik geflogen. Neben der Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.