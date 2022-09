Mit Kindern im Auto: Angetrunkener baut Unfall – vier Menschen im Krankenhaus

Mit zwei Kindern im Auto hat ein angetrunkener Autofahrer am Sonntag bei Marlow (Vorpommern-Rügen) einen Unfall verursacht.

Wie ein Polizeisprecher sagte, kam der 39-Jährige in einer Kurve der Landesstraße 18 mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem anderen Wagen zusammenprallte. An beiden Autos, die in die Straßengräben geschleudert wurden, entstand Totalschaden.

Unfall bei Marlow: Fahrer hatte 1,4 Promille

Die 33-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihr vier Jahre alter Sohn kamen verletzt in eine Klinik. Aus dem Auto des Unfallverursachers mussten ein sieben Monate altes Baby und ein achtjähriges Kind mit Schocks in eine Klinik gebracht werden. Beim 39-Jährigen, der unverletzt blieb, seien 1,4 Promille bei einem Atemalkoholtest festgestellt worden.

Was den Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen so ablenkte, dass er auf die linke Fahrspur geriet, sei unklar. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn werde wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (dpa)