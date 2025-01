Umstrittener Unternehmer aus dem Norden steckt hinter Millionenspende für die AfD

Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Im Januar allein sind dafür bei den etablierten Parteien mehr als sieben Millionen Euro Spenden eingegangen, von denen ein beträchtlicher Anteil aus Großspenden stammt. Ein norddeutscher Arzt und Unternehmer, der während der Corona-Pandemie fragwürdige Impfungen verteilte, hat dabei eine beachtliche Summe an die AfD gespendet.

1,5 Millionen Euro – so viel spendete der Lübecker Winfried Stöcker an die Alternative für Deutschland, wie der „Spiegel“ berichtet. Es ist die bisher größte Spende an eine Partei in diesem Jahr. Stöcker wurde – nach eigenen Angaben – 1947 geboren. Im Jahr 2017 verkaufte er sein Unternehmen „Euroimmun“ an einen Käufer in den USA und kassierte dafür 1,3 Milliarden Euro. Immer wieder spendete er große Summen, auch an die AfD.

Fragwürdige Impfmittel und Sexismus: Stöcker fiel schon früher auf

Der fast 80-Jährige fiel zuletzt während der Corona-Pandemie im November 2021 auf, als er Impfungen eines von ihm entwickelten und nicht zugelassenen Impfstoffs an Menschen am Lübecker Flughafen – dessen Eigentümer er ist – verteilte. Für die Aktion verurteilte ihn ein Gericht zu einer Strafe von 250.000 Euro. Stöcker legte Berufung ein.

Sexistische Äußerungen tätigte Stöcker, als er 2017 in Bezug auf die MeToo-Bewegung Opfer sexueller Gewalt verhöhnte und betroffenen Schauspielerinnen eine Mitschuld an Übergriffen gab. Wörtlich sagte er: „Die Mädchen könnten zurückhaltender gekleidet und weniger provozierend zum Casting gehen, dass die armen Regisseure auf dem Pfad der Tugend bleiben.“

BSW hält bisherigen Großspenden-Rekord

Großspenden (Summen ab 35.000 Euro) müssen die Parteien umgehend der Bundestagspräsidentin melden, sodass die Zahlen veröffentlicht werden können. Seit dem 1. Januar gingen mehr als sieben Millionen Euro Großspenden bei insgesamt sieben Parteien ein. 2,5 Millionen davon an die CDU, 1,5 Millionen an die FDP, 772.000 an die CSU und 740.000 an die SPD. 240.000 Euro gingen an die Grünen und 52.000 Euro an die Freien Wähler. Die 1,5 Millionen von Stöcker sind die bisher einzige Großspende dieses Jahr für die AfD.

Das BSW stellte im vergangenen Jahr einen Rekord von 4,06 Millionen Euro als Großspende auf. (mp)