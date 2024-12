Trübes Weihnachtswetter – aber einen Lichtblick gibt es

Das Weihnachtswetter im Norden bleibt auch in den kommenden Tagen trüb. Doch bei all den grauen Wolken gibt es immerhin einen Lichtblick, was die Temperaturen angeht.

„Hoch ,Günther‘ sorgt über die Feiertage für ruhiges Hochdruckwetter. Dieses Hochdruckwetter zeigt aber seine zwei Gesichter”, sagt Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Während an den Alpen bei frostigen Temperaturen eine schneebedeckte Winterlandschaft im Sonnenschein glitzert, ist es nördlich der Donau meist bedeckt, teils auch neblig-trüb bei Temperaturen bis zu zehn Grad.”

Am ersten Weihnachtstag zeigt sich der Himmel im Norden dementsprechend trüb oder bedeckt, lokal auch neblig. Hier und da gibt es etwas Sprühregen.

Die Temperaturen erreichen jedoch sehr milde Werte von acht bis zehn Grad. Das setzt sich am Zweiten Weihnachtstag fort – mit Temperaturen um die neun Grad.

Zwischen den Jahren bleibt es am Freitag und Samstag meist bedeckt mit etwas Sprühregen bei Höchstwerten um die acht Grad. Am Samstag frischt der Wind an der Nordsee etwas auf. Eine Wetteränderung deutet sich laut DWD frühestens ab Sonntag an. (mp)