Trotz Corona: So ist Urlaub in Dänemark möglich

Keine Ausgangssperre mehr, uneingeschränkte private Treffen und keine Schnelltests zum Einkaufen – ab Sonntag gelten in Deutschland einige Lockerungen für vollständig Geimpfte. Und die Freiheiten gehen noch weiter: Dänemark ermöglicht Geimpften nun sogar den ersehnten Sommerurlaub am Meer.

Wie das dänische Außenministerium am Freitag mitteilte, können vollständig geimpfte EU-Bürger wieder ohne triftigen Grund nach Dänemark einreisen. Sie müssen auch keinen negativen Test mehr vorweisen, die Quarantänepflicht entfällt ebenfalls. Voraussetzung ist allerdings, dass die Impfung bereits mindestens 14 Tage her ist.

So ist Urlaub in Dänemark trotz Corona möglich

Die Regelung gilt zunächst nur für Länder, die in Dänemark als „orange“ eingestuft werden. Momentan trifft das aber auf alle Länder in der EU und im Schengenraum zu, mit Ausnahme von Island, das bereits als „gelb“ eingestuft wird.

Auch für Genesene lockert Dänemark die Einreisebeschränkungen. Sie müssen bei der Einreise kein negatives Testergebnis mehr vorweisen. Allerdings dürfen Genesene, ebenso wie Negativ-Getestete, weiterhin nur aus einem triftigen Grund nach Dänemark einreisen. Da Dänemark als Risikogebiet gilt, müssen Reiserückkehrer in einigen Bundesländern aber trotzdem weiterhin in Quarantäne.

Weitere Lockerungen in Sicht: Bald auch Urlaub für Ungeimpfte?

Wie der „Nordschleswiger“ berichtet, könnten bereits ab kommender Woche weitere Erleichterungen für touristische Reisen nach Dänemark kommen. Demnach wäre ab Phase drei des dänischen Stufenplans die Einreise wieder für alle EU-Bürger ohne triftigen Grund möglich. Test- und Quarantänepflicht blieben allerdings bestehen.

Für die Einreise ist dann ein negatives Testergebnis, welches nicht älter als 48 Stunden ist, notwendig. Außerdem müssen sich Touristen auf eine zehntägige Quarantäne einstellen, die allerdings durch einen PCR-Test vor Ort auf vier Tage verkürzt werden kann.

Lockerungen in Dänemark: Mit Coronapass geht fast alles

Neben den Lockerungen bei den Einreisebestimmungen hat Dänemark auch für andere Bereiche weitgreifende Lockerungen beschlossen. So können Hochzeiten mit bis zu 25 Personen gefeiert werden, die Restaurants öffnen wieder die Innenbereiche und der Schulbetrieb läuft wieder fast normal (mit Ausnahme der Oberstufe), berichtet der NDR.

In Kinos, bei Messen, Sport oder Konzerten gelten demnach zusätzlich Flächenvorgaben und Abschnittsgrenzen. So können ab Donnerstag wieder bis zu 2000 Personen an Veranstaltungen teilnehmen, zunächst aber nur in 500er-Blöcken und mit festen Sitzplätzen. Große Musik-Festivals wie das bekannte Rock- und Popevent „Roskilde“ wurden trotz der Lockerungen abgesagt.

Die Öffnungen gelten aber nur für diejenigen, die einen Coronapass auf dem Handy dabei haben, mit dem sie nachweisen können, dass die geimpft, genesen oder getestet sind. (hb)