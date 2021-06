Tödlicher Unfall: 20-Jähriger stirbt: Polizei sucht zwei Augenzeuginnen

Lüneburg –

Tödlicher Unfall am 16. Februar auf der Kreisstraße 15 im Landkreis Lüneburg: Ein 20 Jahre alter Mann war am Mittag mit seinem Fiesta ins Schleudern gekommen, hatte sich überschlagen und war noch an der Unfallstelle verstorben. Die Polizei Dahlenburg sucht nun zwei Frauen, die den Unfall beobachtet haben sollen.

Der Notruf der einen Augenzeugin erreichte die Polizei um 12.05 Uhr. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der junge Mann die Kreisstraße von Pommoissel in Richtung Moislingen und geriet vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen.

Der 20-Jährige lenkte gegen, driftete nach links über die Fahrbahn, überschlug sich, prallte gegen einen Straßenbaum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Tödlicher Unfall: Polizei in Niedersachsen sucht zwei Frauen

Die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440 bittet zwei Frauen, die den Unfall gesehen haben könnten oder auf den verunfallten Pkw zukamen, sich zu melden. Eine von ihnen hatte den Unfall telefonisch gemeldet. (mp)