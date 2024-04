Tödliche „Blue Punisher“-Tabletten entdeckt: Polizei löst Party auf

Abruptes Ende einer Feier: Nach dem Fund einer „Blue Punisher“-Tablette hat die Polizei eine Party in Stralsund für beendet erklärt. Mehr als 100 Leute wurden durchsucht.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte die hochdosierte Droge am Sonntag gegen 2 Uhr bei Kontrollen in der Nähe des Veranstaltungsorts der Privatparty. Daraufhin seien in der Skaterhalle mehrere Einsatzkräfte zusammengezogen und insgesamt 129 Partygänger überprüft und durchsucht worden.

Blue Punisher: Im Juni 2023 kam eine 13-jährige Schülerin nach Einnahme ums Leben

Bei einem 20-jährigen Stralsunder seien dabei gleich mehrere mutmaßliche „Blue Punisher“-Tabletten (deutsch: blauer Bestrafer) gefunden worden. Insgesamt nahm die Polizei bis zum Ende des Einsatzes gegen 3.45 Uhr nach eigenen Angaben mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf, unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- beziehungsweise Cannabisgesetz. Auch seien Minderjährige angetroffen worden, bei denen die Erziehungsberechtigten kontaktiert worden seien.

„Blue Punisher“-Pillen gelten als besonders gefährlich. An der Droge sind bereits mehrere Menschen gestorben. In Mecklenburg-Vorpommern kam zuletzt im Juni vergangenen Jahres eine 13-Jährige ums Leben. Die Schülerin aus Altentreptow hatte eine „Blue Punisher“-Pille genommen, wurde bewusstlos und starb schließlich in einer Klinik. Todesursache war – ausgelöst durch den hoch dosierten Wirkstoff in der Pille – eine Hirnschwellung, die zu einer Hirnschädigung führte. (dpa)