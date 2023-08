Tödliches Unglück in der Nähe von Cuxhaven: Bei einem Tauchlehrgang im Kreidesee von Hemmoor ist eine 30-jährige Frau ums Leben gekommen. Zuvor hatte es Komplikationen gegeben, schließlich musste ein Notaufstieg gemacht werden. Notärzte, DRK-Teams und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, am Ende konnte die Frau nicht gerettet werden. Es ist nicht der erste Unfall in dem niedersächsischen Gewässer nicht weit von Hamburg, das als Taucherparadies gilt. Alte Industrieanlagen unter Wasser, versenkte Autos, Boote und Flugzeuge machen Tauchgänge attraktiv – und gefährlich.

Noch ist unklar, wie genau es zu dem Unglück kam. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war die Frau aus Hessen am Samstagmittag für eine Tauchübung mit zwei Tauchlehrern und einer fünfköpfigen Gruppe am Kreidesee.

Komplikationen in einer Tiefe von 35 Metern

In einer Tiefe von 35 Metern sei es zu Komplikationen gekommen, woraufhin sich die Frau in Begleitung eines Tauchlehrers zu einem kontrollierten Aufstieg auf zehn Meter aufmachte. Da sich der Zustand der Taucherin auch dort nicht besserte, sei ein Notaufstieg erfolgt. An Land hätten keinerlei Vitalfunktionen bei der Frau mehr festgestellt werden können, woraufhin sofort ein Notruf abgesetzt worden sei.

Drei Rettungswagen der DRK-Rettungswache, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie Streifenwagen der Polizei Hemmoor waren schnell am Unfallort. Doch es war bereits zu spät. Das Leben der jungen Frau konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden. Sei starb noch am Ufer des Sees.

Der Kreidesee bei Hemmoor gilt als Paradies für Taucher

Tragisch: Der Kreidesee, in dem vor der Flutung bis 1976 Kalk für die Zementherstellung abgebaut wurde, gilt als Paradies für Taucher. Nirgendwo in Norddeutschland gibt es bis zu einer Tiefe von 40 Metern so eine kristallklare Sicht. Die alten Industrieanlagen unter Wasser sowie versenkte Autos, Boote und Flugzeuge machen Tauchgänge zusätzlich attraktiv – und gefährlich.

Paradies für Taucher: Am Grund des Kreidesees von Hemmoor gibt es viel zu sehen. dpa Paradies für Taucher: Am Grund des Kreidesees von Hemmoor gibt es viel zu sehen.

Denn es gibt auch Tage, an denen die Sicht nur gerade einmal fünf Meter beträgt. Und der See ist wegen seiner Tiefe auch im Sommer ziemlich kalt. Taucher müssen deshalb bestimmte Regeln einhalten. Gerade für Anfänger kann das zu einer Herausforderung werden.

Kreidesee bei Hemmoor: Serie von Todesfällen seit den 90er Jahren

Erst im Sommer vergangenen Jahres war ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven beim Tauchen im Kreidesee tödlich verunglückt. Nur wenige Wochen vorher hatte ein Taucher bei einem Notausstieg aus acht Metern Tiefe Probleme bekommen. Die Reanimation durch Notärzte scheiterte. Der Mann starb.

Seit 1994 sind in Hemmoor ingesamt 21 Menschen bei Tauchunfällen ums Leben gekommen, darunter auch Touristen aus Belgien und den Niederlanden. Zahlreiche weitere wurden verletzt und mussten teilweise reanimiert oder per Helikopter zur nächsten Druckkammer ins Krankenhaus geflogen werden.

Immer wieder wird der Kreidesee daher auch als „Todessee“ bezeichnet. Tauchlehrer vor Ort weisen allerdings darauf hin, dass die Zahl der Unfälle an der Statistik der Tauchgänge gemessen werden müsse. Pro Jahr werden in Hemmoor rund 35.000 Tauchgänge gezählt.