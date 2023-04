Brutaler Angriff: Taxifahrer mit Hammer schwer verletzt

In Warnemünde (Landkreis Rostock) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einen brutalen Angriff auf einen Taxifahrer kommen. Der Mann wurde mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt.

Laut Polizei geschah der Vorfall um kurz nach Mitternacht im Wiesenweg. Hierhin hatte sich ein bislang unbekannter Fahrgast von einen Taxifahrer (59) kutschieren lassen. Wenig später seien laut Zeugen laute Hupgeräusche wahrgenommen worden. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten fanden den 59-Jährigen blutüberströmt in seinem Taxi.

Täter flüchtet nach brutaler Hammer-Attacke auf Taxifahrer

Der Taxifahrer hatte schwere Kopfverletzungen, die ihm offenbar mit einem Hammer zugefügt wurden. Er kam mit einem Notarzt in die Klinik. Was genau geschah, ist bisher noch nicht bekannt. Die Ermittler schließen einen Streit um die Bezahlung, aber auch einen Raub nicht aus. Die Ermittlungen dauern an, der Täter ist flüchtig.