„Bonzenparadies entern“: Linkes Demo-Bündnis will auf Sylt einfallen

Christian Lindners Hochzeitsgesellschaft ist wieder abgereist, jetzt macht sich „Wer hat der gibt“ auf den Weg nach Sylt: Am Wochenende plant das linke Umverteilungsbündnis eine Demonstration und ein Konzert – um „den Reichen ihren Abendcocktail zu versauen“.

Am Samstag, 16. Juli, plant „Wer hat der gibt“ eine Demonstration ab 13.30 Uhr von Westerland nach Kampen. Anschließend wollen die linken Aktivist:innen vor dem Rathaus ein Konzert veranstalten, um die „Großerben und Einkommenseliten“ zu stören, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die „Insel der Reichen und Schönen“ stehe sinnbildlich für die Wirtschafts- und Sozialpolitik der vergangenen Jahrzehnte, heißt es: „Während bei den Armen um jeden Euro Sozialleistung gefeilscht wird, werden die Vermögenden großzügig bedacht und, wenn es ums Bezahlen geht, in Ruhe gelassen.“

Sylt: Linke Demo gegen „Einkommenseliten“

Bei einer Inflationsrate von fast acht Prozent sei den meisten Gering- und Normalverdiener:innen zwar gerade nicht nach feiern zumute. „Aber wir können es nicht einfach hinnehmen, dass die Reichen so tun, als wäre es ihr gutes Recht, auf unser aller Kosten die Welt zugrunde zu richten.“

Die Aktivist:innen werfen der Regierung vor, von den Menschen zu verlangen, „kalt zu duschen, um Energie zu sparen“, während die Oberschicht „mit dem Privatflugzeug zu Promi-Hochzeiten und Poolpartys anreist“ – eine Anspielung auf die Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt.

Das linke Demo-Bündnis hat auch schon in Hamburg für Aufsehen gesorgt: So demonstrierten die Aktivist:innen bereits in der Hafen.City und in Blankenese für Umverteilung. Die Versammlungen blieben damals größtenteils friedlich. Informationen über eine Anmeldung der Veranstaltung auf Sylt oder über das geplante Aufgebot an Polizei-Beamten:innen gibt es nicht, die Polizei war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (elu)