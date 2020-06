Straßensperren errichtet: Menschenmassen: Ostsee-Orte werden abgeriegelt

Die beliebten Ostsee-Orte Scharbeutz und Haffkrug werden am Pfingstmontag wegen Überfüllung geschlossen: Die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer kündigt auf Facebook an, keine weiteren Besucher mehr in den Ort zu lassen. Straßensperren seien bereits errichtet, es dürfen nur noch Autos aus den Orten herausfahren.

„Unsere Orte sind voll", so der alarmierende Post der Bürgermeisterin zum Massenansturm am Feiertag: „Bitte bleiben Sie zuhause, die Kapazitätsgrenze ist erreicht. Wir werden die Orte sperren und nur noch den Verkehr ableiten."



Anders als etwa St. Peter Ording an der Nordsee haben die Ostsee-Bäder auch Tagesgäste empfangen. Resultat: Wegen der Menschenmassen können nun die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden, die Bürgermeister ziehen die Notbremse.

Die Feuerwehr, ein Sicherheitsdienst und das Ordnungsamt seien im Einsatz, um den Ansturm in den Griff zu bekommen, schreiben die Lübecker Nachrichten und zitieren die Scharbeutzer Bürgermeisterin: „Wir hatten keine andere Chance.“ Schon am Vormittag sei es so voll gewesen, wie an den vorangegangenen Tagen nachmittags.

Auch in Timmendorfer Strand spitzt sich die Lage zu, derzeit soll die Polizei Erkundungsfahrten durchführen. „Der Ort ist voll“, sagt Bürgermeister Robert Wagner und schließt Sperrungen nicht aus.