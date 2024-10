Stink-Alarm an der Ostsee: Das ist der Grund

Ein fauliger Geruch weht dieser Tage den Spaziergängern am Ostseestrand von Pelzerhaken in die Nase – ein Phänomen, das häufiger im Jahr auftritt und für das es einen ganz bestimmten Grund gibt.

Wenn Algen und Seegras am Badestrand angespült werden und dort vor sich hin faulen, entsteht ekliger Gestank. Während der Badesaison wird das rottende Pflanzenmaterial abgetragen, doch nun bleibt alles liegen. In Pelzerhaken soll der Gammel-Gestank in diesem Herbst besonders unangenehm gewesen sein.

Wasser und Wind beenden den Stink-Alarm schnell

Lange hält das Phänomen aber zum Glück nie an. Durch wechselnde Wasserstände und Wind werden die Algen nach einigen Tagen wieder zurück ins Meer gespült. „Selbst wenn wir an der Wasserkante das auf dem Strand liegende Seegras abgefahren hätten, hätte sich an dem Geruch nichts geändert, da genügend im Wasser getrieben ist und dort dürfen wir mit den Fahrzeugen nicht hin”, wird Stephan Reil vom Tourismus-Service in Pelzerhaken im „Reporter” zitiert.

Wer am Meer wohne, müsse so etwas hinnehmen. Ärgerlich und unangenehm sei es natürlich trotzdem. Eine gesundheitliche Gefährdung geht von den Faulgasen nicht aus. Und wem es doch zu sehr stinkt, der kann sich vorübergehend einfach einen anderen Strandabschnitt an der Lübecker Bucht aussuchen. (mp)