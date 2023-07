Stauatlas für den Norden: Wo am Wochenende Stillstand droht

Sommer, Sonne – Stau: Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, brauchen am kommenden Wochenende besonders viel Geduld. Die Blechkolonnen werden sich auf den Urlauberautobahnen abschnittsweise nur im Schritttempo fortbewegen, teilte der ADAC mit. Welche Strecken besonders betroffen sind und an welchen Tagen es sich besser reisen lässt.

Nach dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind ab dem Wochenende inzwischen in elf Bundesländern die Schulen geschlossen. Aus Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rollten inzwischen weitere Reisewellen Richtung Küsten oder Berge. Auch die Mitte und der Süden der Niederlande haben schon schulfrei.

Ferienbeginn: Staus in Richtung Küste und im Raum Hamburg erwartet

Die meisten Staus sind am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Besonders betroffen seien die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg und Berlin, die Autobahn 1 von Bremen nach Lübeck sowie die A7 von Hamburg nach Flensburg. Auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien brauche man ein dickes Zeitpolster. Wer flexibel ist, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Geeignete Wochentage seien Dienstag bis Donnerstag, hieß es.

„Wir erwarten am Donnerstag schon ein bisschen mehr Verkehr, aber nicht gravierend“, sagte ADAC Hansa-Sprecher Christof Tietgen der Deutschen Presse-Agentur über die zu erwartende Auslastung der Straßen Mecklenburg-Vorpommerns. Mit einer deutlichen Zunahme des Autoverkehrs werde für Freitagnachmittag und Samstagvormittag gerechnet, „gerade wenn es auf die Inseln, nach Rügen und Usedom, geht“, sagte Tietgen.

Größere Auslastung der Straßen zum Wochenende hin erwartet

An den Küsten könne es grundsätzlich voll werden auf den Straßen – zu den anreisenden Urlaubern könnten bei entsprechendem Wetter noch Tagesausflügler hinzukommen. Mit stundenlangen Staus rechnet der Automobilclub nach Worten des Sprechers in MV aber nicht. Diese würden vorm allem rund um Hamburg und in Richtung Dänemark erwartet.

Eine Baustelle auf der A24 Berlin – Hamburg kurz hinter der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein könne eventuell für Staus bis nach MV hinein sorgen, sagte Tietgen weiter. Zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Talkau sollen demnach nachts die Dehnungsstreifen der Autobahn geprüft werden. In den Abend- und Nachtstunden werde der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Auch in Niedersachsen werden sich die Wagen in langen Schlangen stauen und teilweise nur im Schritttempo vorankommen, wie der ADAC mitteilte. Die A7 Hamburg Richtung Hannover dürfte hierbei besonders belastet sein. (dpa/mp)