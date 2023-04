Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter über Norddeutschland

Polarlichter können nicht bloß im Skandinavien-Urlaub bestaunt werden, auch im Norden Deutschlands sind sie immer wieder zu sehen. Besonders günstig: der weite Horizont der Ostsee. In den sozialen Medien teilen Begeisterte ihre besten Fotos vom Naturschauspiel.

In der Nacht zum Montag war das Nordlicht, fachlich Aurora borealis genannt, an vielen Orten Schleswig-Holsteins auszumachen. Auch in den nächsten Tagen stehen im Norden die Chancen gut, das Naturschauspiel beobachten zu können – vorausgesetzt der Nachthimmel bleibt klar.

Im Norden: Seltenes Naturschauspiel am Nachthimmel

Ein Nutzer fing die Lichter am Strand von Travemünde ein:

Ein anderer Nutzer in Strande nahe Kiel:

Ein weiterer von der Insel Usedom:

Polarlichter sind ein komplexes physikalisches Phänomen. Vereinfacht ausgedrückt entstehen die Lichter durch die Teilchenstrahlung der Sonne. Die trifft auf das Magnetfeld der Erde und regt Moleküle in den oberen Schichten der Atmosphäre an, die dadurch zu leuchten beginnen. Je näher man den Polen ist, desto häufiger lässt sich die Leuchterscheinung beobachten.

Analog zum Nordlicht spricht man auf der Südhalbkugel vom Südlicht oder Aurora australis. Bevor eine wissenschaftliche Erklärung des Phänomens existierte, rankten sich um das Polarlicht eine Reihe von Mythen und Sagen. (doe)