Wasser tritt über die Ufer – Polizei warnt Autofahrer

Hoher Wasserstand in Lübeck: Knapp über sechs Meter liegt der Pegel der Trave bereits, Grund ist der anhaltende starke Wind. Nun warnt die Polizei Anwohner und Pendler vor dem hohen Wasserstand.

Für die Stadt ist das Hochwasser allerdings keine Seltenheit. Lübeck ist nah am Wasser gebaut, hier fließt die Trave und die Ostsee liegt in direkter Nähe. Damit Autofahrer nicht durch das Wasser überrascht werden, entschloss sich die Polizei am Donnerstag zu einer öffentlichen Warnung.

Autos sollen entfernt werden, ansonsten werden diese abgeschleppt

Bereits jetzt ist das Wasser der Trave im Bereich An der Obertrave über die Ufer getreten. Wie die Polizei vermeldet, sind bereits Wege, Straßen und Parkplätze zum Teil überflutet. Sprecher Ulli Fritz Gerlach: „Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle übrigen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, ihren Pkw aus dem Bereich vorsichtshalber zu entfernen, bevor diese abgeschleppt werden müssen.“