Segelflugzeug abgestürzt – zwei Verletzte

Drama im Emsland: Am Mittwochvormittag ist in Rhede ein Segelflugzeug mit zwei Menschen an Bord abgestürzt. Beide wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 49-jährige Pilot beim Landeanflug aus bisher ungeklärter Ursache nahe des Segelflugplatzes die Kontrolle über sein Flugzeug verloren.

Rhede: Flugzeug stürzte aus 50 Metern Höhe ab

Die Maschine sei aus einer Höhe von etwa 50 Metern abgestürzt, erklärte eine Polizeisprecherin. Bei dem Absturz wurde die beiden Männer an Bord schwer verletzt. Der Pilot wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede (Landkreis Ammerland) gebracht. Der 57-jährige Co-Pilot kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dpa/mp)