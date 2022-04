Schwerer Unfall: Trecker rammt Mercedes – Frau verletzt

In Großenaspe (Kreis Segeberg) ist es am Freitagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin war mit einem Trecker kollidiert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Zu den Unfall kam es laut Polizei gegen 18 Uhr an der Klaus-Groth-Straße. Hier wollte die Fahrerin eines Mercedes in die Bimöhler Straße abbiegen. Hierbei habe sie nach Polizeiangaben einen Trecker übersehen, der Vorfahrt hatte. Die schwere Landmaschine krachte in die Fahrerseite des Mercedes.

In Großenaspe: Kollision zwischen Mercedes und Trecker

Die Autofahrerin wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr trennte beide Türen ab, um die Frau zu befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ihre Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Trecker-Fahrer einen Schock. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Rettungsarbeiten längere Zeit gesperrt.