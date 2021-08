Schwerer Unfall im Norden: Das stinkt: LKW mit Gülle kippt in Graben – zwei Verletzte

Ein mit Abwasserschlamm beladener LKW ist am Mittwochvormittag in Rügen-Leyerhof (Kreis Vorpommern) verunglückt. Das mit stinkender Gülle beladene Fahrzeug kippte dabei in einen Graben. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei berichtete, hatte sich das Unglück gegen 11.30 Uhr auf der Landstraße 19 zwischen den Ortschaften Leyerhof und Wendisch Baggendorf zugetragen.

Der 27-jährige Fahrer des Lkw, der in Richtung Leyerhof unterwegs war, kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Als der Fahrer gegenlenken wollte, schaukelte sich das schwere Gefährt auf und prallte auf der linken Straßenseite ebenfalls gegen einen Baum.

Unfall im Norden: Schlamm-LKW fällt in Graben

Das mit Schlamm beladene Gefährt fiel daraufhin nach links auf die Seite.

Die gerufenen Sanitäter behandelten den Fahrer und dessen 18-jährigen Beifahrer. Beide erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Nach Unfall im Norden – L19 gesperrt



Das Fahrzeug, das für Kanalreinigungsarbeiten ausgelegt ist, hatte Abwasserschlamm geladen, ein Teil davon lief in einen Graben aus.

Mit der Hilfe eines zweiten Wagens wurde die Masse abgepumpt. Die Feuerwehrleute mussten zudem einen beschädigten Baum aus Sicherheitsgründen fällen. Die L19 war mehrere Stunden gesperrt.