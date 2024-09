Schwerer Unfall auf der A24: Vier Verletzte

Schwerer Unfall auf der A 24: Am Dienstagabend ist ein Pkw zwischen Hahnenkoppel und Witzhave ins Schleudern geraten. Der Skoda überschlug sich und landete auf dem Dach. Vier Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer.

Als die Rettungskräfte um 19.30 Uhr am Unfallort eintrafen, fanden sie den grauen Skoda mit Schweriner Kennzeichen kopfüber auf dem Standstreifen vor. Eine Person war noch im Fahrzeug eingeklemmt.

Das könnte Sie auch interessieren: Angeklagter geriet in Hinterhalt: „Habe verzweifelt versucht, zu überleben“

Während die Feuerwehr versuchte, den Mann aus dem Auto zu schneiden, kümmerten sich Sanitäter um drei weitere Verletzte. Sie wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. So wie auch der eingeklemmte Mann, der erst nach 50 Minuten befreit werden konnte und eine schwere Verletzung an der Hand davon trug. Auf der A 24 kam es zu einem langen Stau über mehrere Kilometer. (mp)