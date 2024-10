Schockfund: Müllabfuhr entdeckt Toten in Altpapiertonne

Schockfund im Morgengrauen in Bremen: Mitarbeiter der Müllabfuhr hörten ungewöhnliche Geräusche, als sie eine Papiermülltonne entleerten. Als sie dem Grund dafür nachgehen wollten, entdeckten sie einen Toten.

Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr waren Mitarbeiter der Bremer Stadtreinigung am Breitenweg dabei, eine Tonne für Altpapier in den Müllwagen zu entleeren. Dabei hörten sie ungewöhnliche Geräusche.

Leiche im Müllwagen – Polizei ermittelt

Sie unterbrachen den Vorgang, schauten in dem Müllwagen nach der Ursache und erschraken. Dort lag ein Toter. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Er kam in die Gerichtsmedizin, dort soll die Todesursache geklärt werden.