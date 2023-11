Schrecklicher Unfall: Fußgänger wird von Bus überrollt und stirbt

In Stade ist es am Donnerstagabend zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Fußgänger ist von einem Linienbus überrollt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 18.25 Uhr an der Gottlieb-Daimler-Straße. Hier sei ein junger Mann auf dem schneebedeckten Gehweg zu Fuß unterwegs gewesen. Auf dem glatten Untergrund habe er ersten Erkenntnissen zufolge den Halt verloren und sei auf die Straße gestürzt. Direkt vor einen Linienbus.

Fußgänger unter Bus eingeklemmt

Dessen Fahrer leitete noch eine Notbremsung ein. Doch die kam zu spät. Der tonnenschwere Bus erfasste den Mann und überrollte ihn.

Ein eingetroffener Notarzt und die Feuerwehr versuchten, den Mann unter dem Bus zu befreien und zu retten. Vergeblich: Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Zahlreiche Fahrgäste erlitten einen Schock.