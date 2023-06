Zweijähriger von eigenem Vater blutig geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein Vater trägt seinen kleinen Sohn auf dem Weg zum Strand in Eckernförde auf dem Arm. Plötzlich fängt das Kind an zu weinen – und der Vater schlägt zu. Eine Frau beobachtet den Vorfall.

Die Familie, die aus einem Mann, einer Frau, dem etwa zwei Jahre alten Jungen und zwei Mädchen bestand, war am Sonntag gegen 13.40 Uhr zu Fuß in der Straße Jungfernstieg unterwegs, hieß es am Dienstag von der Polizei. Eine Frau ging direkt hinter der fünfköpfigen Gruppe.

Eckernförde: Kind (2) weint – Vater schlägt ins Gesicht

Sie konnte nach Polizeiangaben beobachten, wie das Kind, das der Vater im Arm getragen hatte, plötzlich zu weinen begann. Der Mann schlug daraufhin zu, mitten ins Gesicht des kleinen Jungen.

Der Zweijährige blutete im Gesicht. Die mutmaßliche Mutter, nahm den Jungen dann auf den Arm und wischte das Blut aus dem Gesicht. Offenbar war die Familie auf dem Weg zum Strand.

Die Ermittler:innen suchen nun weitere Zeug:innen. Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde unter Tel. (04351) 9080 oder unter Tel. (04351) 89 212 600 entgegen. (fbo)