Garagenbrand in Tönning: Zwei Männer schwer verletzt

Bei einem Brand in Tönning (Kreis Nordfriesland) sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am frühen Donnerstagabend in einer Garage ausgebrochen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt auch die beiden Männer im Alter von 55 und 52 Jahren auf.

Sie wurden mit Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bestand bei einem der Männer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob durch das Feuer auch ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte noch keine Angabe gemacht werden. (mp/dpa)