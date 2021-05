Zwei Leichen im Wohngebiet: Tatverdächtiger stellt sich bei Hamburger Polizei

Dänischenhagen/Kiel -

Großalarm am Mittwoch in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In einem Einfamilienhaus in einem Wohngebiet fielen am Mittag Schüsse. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an – und fand zwei Leichen. Am Abend stellte sich ein Tatverdächtiger bei der Hamburger Polizei.

Wie die MOPO erfuhr, wurden der Polizei gegen 11 Uhr Schüsse aus einem Haus am Rosenweg gemeldet. Sofort rasten mehrere Streifenwagen und vorsorglich auch ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen zum Einsatzort. Nach MOPO-Informationen gehört das Haus einem bekannten Kite-Surf-Profi. Auch sein aus Social Media bekanntes Wohnmobil stand vor dem Haus.

Schüsse im Norden – zwei Tote nahe Kiel

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht konkreter zur Identität der Opfer, gab aber am Abend bekannt, dass es sich bei den Leichen um einen 53-jährigen Mann und eine 43-jährige Frau handelte. Nach stundenlanger Fahndung stellte sich zudem am Abend überraschend ein 47-jähriger Tatverdächtiger bei einer Hamburger Polizeidienststelle.

Polizisten und Beamte der Spurensicherung am Einsatzort. DanFoto Foto:

Die Polizei teilte gegen 21 Uhr mit: „Während die Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch in vollem Gange waren, kam gegen 20:30 Uhr ein Anruf aus dem Hamburger Landeskriminalamt. Hier stellte sich der gesuchte Tatverdächtige kurz zuvor. Er wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam.“ Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat oder dem Motiv des Tatverdächtigen machte die Polizei aber noch nicht.

47-jähriger Tatverdächtiger stellt sich in Hamburg

Die Polizei sperrte auf der Suche nach dem Täter vorübergehend auch ein Kieler Wohnviertel ab. In dem Brauereiviertel war ein weißer SUV mit Euskirchener Kennzeichen gesehen worden, der mit dem Täter in Verbindung gebracht werden konnte. Anwohner in Dänischenhagen hatten der Polizei berichtet, dass sich ein solcher Wagen aus der Straße, in der der Tatort liegt, entfernt habe.

Das Brauereiviertel in Kiel wurde zwischenzeitlich von der Polizei abgeriegelt. picture alliance/dpa Foto:

Später stellte es sich heraus, dass es sich bei dem weißen SUV um ein anderes Auto handelte, sagte eine Sprecherin.