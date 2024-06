Zwei Helis im Einsatz: Mehrere Verletzte bei Unfall – zwei in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Martensrade (Kreis Plön) bei Kiel sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Zwei Erwachsene wurden in Krankenhäuser geflogen – es bestand akute Lebensgefahr.

Laut Polizei kam es auf der B202 zu dem Crash zwischen einem Skoda, einem Wohnmobil und einem VW-Bus – der Fahrer (37) des Skoda habe die Kontrolle verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren. Dort sei er zuerst seitlich gegen das Wohnmobil geprallt und dann frontal in den VW-Bus. „Die Ursache dafür ist noch unklar“, so ein Polizeisprecher.

Staatsanwaltschaft lässt Fahrzeuge beschlagnahmen

Der 37-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert, sie landeten an der Unfallstelle und brachten beide in Begleitung eines Notarztes in Kieler Kliniken.

Die Rettungskräfte versorgten zudem ein leicht verletztes Kind aus dem Skoda, ein weiteres blieb unverletzt. Außerdem wurde der verletzte Fahrer (44) des VW-Busses behandelt. Ins Krankenhaus mussten sie nicht.

Die Polizei ließ für die Rekonstruktion des Unfalls einen Sachverständigen kommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der Fahrzeuge an. Die Polizei Lütjenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die B202 war über mehrere Stunden für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu Staus. (dg)