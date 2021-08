Zwei schlimme Unfälle auf der A7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben am Donnerstagabend für einen Großeinsatz und lange Staus gesorgt. Zunächst waren die Retter zu einem Unfall in Fahrtrichtung Hamburg gerufen worden. Kurze Zeit später krachte es auf der Gegenfahrbahn.

Der erste Crash ereignete sich gegen 19.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Warder in Richtung Hamburg. Ersten Informationen zufolge platzte hier bei einem mit fünf Personen besetzten Mercedes, darunter drei Kinder, plötzlich ein Reifen bei hoher Geschwindigkeit.

Der Wagen brach aus und krachte in die Mittelleitplanke. Mehrere Rettungswagen rückten an. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Alle fünf kamen mit zum Teil schweren Verletzungen in eine Klinik.

Sechs Verletzte bei Unfällen auf der A7

Die Retter waren noch nicht wieder abgerückt, da krachte es erneut in dem Bereich – diesmal auf der Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Den weiteren Angaben zufolge wurde eine Person verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Auch hier rückten mehrere Rettungswagen und Löschfahrzeuge an.

Die A7 war für die Dauer des Einsatzes sowie der Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Auskunft geben.