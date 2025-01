Zu viel Gas beim Überholen – Frau fährt teuren BMW zu Schrott

Auf der B206 kam es am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr zwischen Schlotfeld und Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine Autofahrerin hatte auf regennasser Straße zum Überholen angesetzt und dabei die Kontrolle über ihren teuren BMW verloren.

Die Autofahrerin habe nach Polizeiangaben mit ihrem Begleiter in einem BMW die Bundesstraße aus Richtung Kellinghusen befahren, als die Frau ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit und einer nassen Fahrbahn verlor sie dann die Kontrolle über den mit Heckantrieb ausgestatteten Wagen und kam nach links von der Straße ab. Der BMW landete schwer beschädigt auf der Seite im Straßengraben.

Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Die Insassen konnten sich eigenständig befreien. Während der Mann unverletzt blieb, habe die Frau leichte Verletzungen bei dem Aufprall erlitten, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, ein Abschleppdienst wurde im Anschluss für die Bergung beauftragt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig durch die Beamten an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Zwei Streifenwagen und zwei Rettungswagen waren im Einsatz.