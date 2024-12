Zu gefährlich! Sylt sagt große Silvesterparty ab – „bitte seid nicht böse“

Zum Jahresabschluss sollte in Westerland auf Sylt eigentlich die alljährliche große Open-Air-Silvesterparty steigen – doch daraus wird nichts. Der Grund ist das Wetter.

Ab 22 Uhr sollte es an der Musikmuschel in Westerland wieder so richtig krachen. Doch das windige Nordseewetter macht den Veranstaltern und Feierwütigen einen Strich durch die Rechnung.

Eine Sturmwarnung gefährdete die Sicherheit des Festivals, so der Veranstalter „R.SH“ auf Facebook. Die Verantwortlichen entscheiden sich am Montagvormittag dazu, die Fete aus Sicherheitsgründen ins Wasser fallen zu lassen.

Sylt: Silvesterparty 2024 fällt aus – wegen Sturm

Der Veranstalter zeigt sich dennoch sichtlich enttäuscht. „Seid bitte nicht traurig oder böse. Die Menschen hier sind sturmerprobt, klar, aber das Risiko wäre einfach zu groß gewesen. Ach, Mensch….“

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Verkaufsrekord: Warum geben Hamburger 1000 Euro für Böller aus?

Sylter und Urlauber zeigen sich geknickt, aber dennoch verständnisvoll. „Nutzt doch nix… wat mutt, dat mutt“, schreibt ein User, „Schade, aber eine vernünftige Entscheidung“ ein anderer. (apa)