Brand im Norden – Mann von Notarzt reanimiert

In Reinfeld (Kreis Stormarn) ist am Mittwochabend in einem Reihenhaus ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner musste reanimiert werden.

Die Rettungskräfte wurden laut Feuerwehr gegen 21 Uhr über einen Notruf alarmiert. Nachbarn hatten dichten Qualm aus einem Reihenhaus gemeldet. Polizisten, die zuerst am Einsatzort eintrafen, retteten eine Frau. Sie kam mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.

Reinfeld: Zwei Verletzte nach Feuer in Klinik

Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein und begann mit den Löscharbeiten. Dabei entdeckten die Retter im Obergeschoss eine leblose Person und brachten sie ins Freie. Hier wurde sie von einem Notarzt reanimiert und dann in ein Krankenhaus befördert. Die Polizei hat das Haus beschlagnahmt und ermittelt die Brandursache.