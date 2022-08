Unfall im Norden: Jungwolf von Laster überrollt – tot

Ein Wolf ist nach einem Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 71 im Landkreis Uelzen gestorben.

Das Tier querte am Mittwochmorgen in der Gemeinde Wriedel die Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Jungwolf starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Wolf von Lkw überrollt: Jungtier verendet

Am Fahrzeugs entstand ein Schaden von 2000 Euro. Ein Wolfsberater war vor Ort, und das Veterinäramt wurde über den Unfall informiert. (dpa)