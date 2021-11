Die Freiwillige Feuerwehr rette am Samstag einen älteren Mann aus einer brennenden Wohnung in Norderstedt (Kreis Segeberg). Eine Heizdecke und eine Matratze hatten den Brand ausgelöst.

Der Notruf sei gegen 6.40 eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Im dritten Obergeschoss eines Hauses im Stadtteil Garstedt war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Garstedt: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Die Retter drangen unter Atemschutz in die verqualmte Wohnung vor und brachten den Senior in Sicherheit, wie ein Sprecher mitteilte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Das Feuer wurde schnell gelöscht. 24 Rettungskräfte und sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt waren im Einsatz. (dpa/fbo)