Bei Hamburg: Wohnung brennt lichterloh – zwei Verletzte

Bei einem Wohnungsbrand in Elmshorn (Kreis Steinburg) sind am Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Mehrere Wohnungen sind in Mitleidenschaft gezogen worden.

Laut Feuerwehr gingen um kurz nach 6 Uhr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten starken Qualm aus einer Dachwohnung in der Moltkestraße. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, loderten Flammen aus den Fenstern. Die Bewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Bei Hamburg: Flammen lodern aus Dachwohnung

Zwei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik. Nur mit Mühe konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf benachbarte Häuser ausdehnt. Rund 90 Retter waren im Einsatz. Die versorgten auch einen Hund, der aus dem Haus gerettet wurde. Die Nachlöscharbeiten sollen sich bis in die Mittagsstunden hinziehen.