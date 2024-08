Wohnung in bekannter Kneipen-Meile in Flammen – Großalarm im Norden

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat ein Wohnungsbrand in der Altstadt am frühen Samstagmorgen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. In einer beliebten Kneipenmeile war eine Wohnung über einer Gaststätte in Flammen aufgegangen, ein Bewohner musste über eine Leiter gerettet werden.

Zum Brandausbruch sei es laut Feuerwehr gegen 5.10 Uhr gekommen. Anwohner meldeten Flammen und starken Qualm aus einer Wohnung an der Straße Schuhmacherort. Diese liegt unweit des historischen Marktplatzes, wo viele Kneipen und Lokale ansässig sind. Beim Eintreffen der Retter haben, laut eines Sprechers, meterhohe Flammen aus dem Fenster gelodert.

Bewohner über Leiter gerettet – hoher Sachschaden

Zwei Bewohner haben sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit bringen können, eine dritte wurde über eine Leiter gerettet. Verletzt war glücklicherweise keiner. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Wohnung brannte aus. Die darunter gelegene Gaststätte „Plan B“ wurde durch Ruß und Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen.