Doppelhaus bei Feuer im Norden vollständig zerstört

Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in einem Wintergarten in Kiel ausgebrochen – ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude konnte die Feuerwehr nicht verhindern.

Gegen 16.15 Uhr wurde Feuerwehr in die Helenenstraße im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf gerufen, schnell wurden weitere Kräfte nachalarmiert. An den beiden Doppelhaushälften sei trotz des raschen Einsatzes ein Totalschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher.

Brand in Kiel: Flammen in Wintergarten greifen auf Haus über

Die Bewohner, darunter auch Kinder, hätten sich unverletzt retten können. Zuerst hatte der Wintergarten des einen Hausteils gebrannt, dann griffen die Flammen auf den angrenzenden Dachstuhl über.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz in Hamburg: Feuer im Altenheim – mehrere Senioren verletzt

Am frühen Abend dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Es sei von mehreren Hunderttausend Euro Schaden auszugehen, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dpa/mp)