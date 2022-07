Wildwechsel: Trike-Fahrer weicht aus und gerät in Böschung – tot

Ein 65 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Wangels (Kreis Ostholstein) ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Freitagmittag gegen 12 Uhr mit einer Frau (54) auf einem Trike samt Anhänger auf der L216 in Richtung Schönwalde unterwegs, als ein Reh die Straße passierte.

„Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, kam das Fahrzeuggespann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und rollte anschließend wieder zurück“, so ein Polizeisprecher. „Hierbei geriet der Fahrer unter den Anhänger und verunglückte tödlich.“

Kreis Ostholstein: Trike-Fahrer stirbt bei Wildwechsel-Unfall

Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sanitäter versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Das Fahrzeuggespann wurde derweil abgeschleppt. Die Straße war bis 15 Uhr voll gesperrt. (dg)