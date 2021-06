Wilde Verfolgungsjagd auf der Ostsee: Hier kapert ein Dieb eine Yacht

Am Dienstagabend hat ein Mann am Kommunalhafen Neustadt in Holstein (Schleswig-Holstein) eine Yacht geklaut. Er lieferte sich daraufhin mit der Polizei eine Verfolgungsjagd auf dem Wasser.

Wie die Polizei Lübeck berichtet, rief der Eigentümer der Yacht gegen 20.30 Uhr bei der Polizei an und meldete den Diebstahl seiner dunkelblauen Yacht mit dem Namen „Sternschnuppe“. Zeugen hatten offenbar im Vorfeld drei männliche Personen in der Nähe der Yacht gesehen. Zwei Männer entfernten sich aber wohl vor der Boots-Entführung wieder.

Ostsee: Polizei verfolgt Dieb mit Polizeibooten

Daraufhin leitete die Polizei mit zwei Polizeibooten die Verfolgung ein. Nach Polizei-Informationen konnten die Beamten das entwendete Boot samt Tatverdächtigen eine knappe Stunde später ausfindig machen.

Schleswig-Holstein: Entführer rammt Polizeiboote

Auf die Anhalte-Zeichen der Polizei reagierte der Boot-Entführer jedoch nicht. Stattdessen wechselte er mehrfach mit dem Boot den Kurs und versuchte, die Polizeiboote abzudrängen, zu rammen und sich so der Festnahme zu entziehen – ohne Erfolg.

Durch ein Manöver der Polizeiboote konnte die kleine Yacht des Entführers in den Grömitzer Yachthafen gedrängt werden und vor einer Kaimauer am dortigen Kranplatz gestoppt werden. Der Mann wollte daraufhin aber immer noch nicht aufgeben und wehrte sich gegen die Festnahme-Versuche der Polizei. Erst unter Einsatz von Pfefferspray gelang die Festnahme.

Der eigentliche Eigentümer des Bootes konnte daraufhin seine Yacht vor Ort wieder in Empfang nehmen. Gegen den Entführer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. (maw)