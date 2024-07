Wieder Rauch auf der Luxus-Werft: Feuerwehr ist da – und ganz schnell wieder weg

Die Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf baut Luxusjachten. Anfang Juli richtete dort ein Feuer in einer Schiffshalle großen Schaden an, nun rückte die Feuerwehr wieder aus.

Ein brennender Handschuh hat auf der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf bei Rendsburg einen weiteren größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Handschuh habe für Qualmentwicklung gesorgt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Rund 150 Menschen hätten kurzzeitig eine Halle verlassen müssen, damit diese belüftet werden konnte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die Retter waren mit 60 Einsatzkräften zu der Werft gefahren.

Luxuswerft Lürssen: Großbrand Anfang Juli

Bereits vor drei Wochen hatte ein Großbrand in einer Schiffshalle der Werft großen Sachschaden angerichtet. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. In der Halle befand sich der Neubau einer 75 Meter langen Jacht, deren Wert schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro betragen dürfte. Der Bau (Projektname „Honolulu“) war bereits weit fortgeschritten.

Das könnte Sie auch interessieren: Krisen und Pleiten: Insolvenzwelle rollt durch Hamburg

Die Werft hat sich bislang nicht zur möglichen Brandursache vom 2. Juli und dem in der Schiffbauhalle befindlichen Schiff geäußert. Die Werftengruppe Lürssen, die ihren Hauptsitz in Bremen hat, baut am Standort Schacht-Audorf mittlere und große Jachten von 55 bis 110 Metern Länge und nimmt Refits und Wartungsarbeiten an kleineren Schiffen vor. Aber auch größere Jachten hatten hier schon ihren Stapellauf. (dpa/mp)